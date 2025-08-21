PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Notwendige Hilfe unterlassen

Jena (ots)

Ein Fahrgast in einem Taxi bekam am Mittwochnachmittag plötzlich körperliche Probleme und wurde bewusstlos. Eine am Nonnenplan zufällig vorbeilaufende Passantin erkannte die Situation und leistete sofort Erste Hilfe. Sie zog den Mann aus dem stehenden Taxi und begann mit Reanimationsmaßnahmen, bis der Rettungsdienst eintraf und übernahm. Der Taxi-Fahrer hat jedoch weder den Notruf gewählt noch Erste-Hilfe geleistet und äußerte sich zudem abwertend gegenüber dem Hilfebedürftigen. Damit hat er sich wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar gemacht und muss sich nun vor dem Gesetz verantworten. Der hilfebedürftige Mann ist auf dem Weg der Besserung und hat der vorbildlichen Ersthelferin vermutlich sein weiteres Leben zu verdanken.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 11:47

    LPI-J: Brennende Mülltonne

    Weimar (ots) - Um die Mitternachtszeit von Mittwoch zu Donnerstag setzte ein unbekannter Täter im Bereich Ettersburger Straße / Heldrunger Straße eine Mülltonne in Brand, die sich in einem umzäunten und verschlossenen Bereich befand. Diese brannte komplett nieder und zog eine weitere in Mitleidenschaft. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Täterhinweise gibt es derzeit keine. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 11:45

    LPI-J: Mopedfahrer und Sozius bei Sturz verletzt

    Weimar (ots) - Am Mittwochabend machte ein 15-Jähriger in Blankenhain eine illegale Spritztour mit einem Moped. Er hatte nämlich keine Fahrerlaubnis. Mit an Bord befand sich ein 8-jähriger Junge. Auf einer Kiesfläche rutschte das Moped weg, wodurch es nach links fiel und die beiden Jungs auf die Fahrbahn stürzten. Sie wurden leicht verletzt und zur Behandlung ins nahe gelegene Klinikum gebracht. Der Opa des ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 11:44

    LPI-J: In Umkleide eingebrochen

    Weimar (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen gewaltsam Zutritt zu den Umkleideräumen einer Klinik in Bad Berka. Diese befinden sich im Kellergeschoss. Dort wurden auf unbekannte Weise sämtliche Spinde geöffnet. Ohne darin etwas gefunden zu haben, wurde lediglich ein Bauteil der Eingangstür entwendet. Dieses hatte einen Wert von ca. 400 Euro. Der entstandene Sachschaden war mit geschätzten 1100 Euro ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren