PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brennende Mülltonne

Weimar (ots)

Um die Mitternachtszeit von Mittwoch zu Donnerstag setzte ein unbekannter Täter im Bereich Ettersburger Straße / Heldrunger Straße eine Mülltonne in Brand, die sich in einem umzäunten und verschlossenen Bereich befand. Diese brannte komplett nieder und zog eine weitere in Mitleidenschaft. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Täterhinweise gibt es derzeit keine.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 11:45

    LPI-J: Mopedfahrer und Sozius bei Sturz verletzt

    Weimar (ots) - Am Mittwochabend machte ein 15-Jähriger in Blankenhain eine illegale Spritztour mit einem Moped. Er hatte nämlich keine Fahrerlaubnis. Mit an Bord befand sich ein 8-jähriger Junge. Auf einer Kiesfläche rutschte das Moped weg, wodurch es nach links fiel und die beiden Jungs auf die Fahrbahn stürzten. Sie wurden leicht verletzt und zur Behandlung ins nahe gelegene Klinikum gebracht. Der Opa des ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 11:44

    LPI-J: In Umkleide eingebrochen

    Weimar (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen gewaltsam Zutritt zu den Umkleideräumen einer Klinik in Bad Berka. Diese befinden sich im Kellergeschoss. Dort wurden auf unbekannte Weise sämtliche Spinde geöffnet. Ohne darin etwas gefunden zu haben, wurde lediglich ein Bauteil der Eingangstür entwendet. Dieses hatte einen Wert von ca. 400 Euro. Der entstandene Sachschaden war mit geschätzten 1100 Euro ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 10:16

    LPI-J: Verstöße Betäubungsmittelgesetz bei Streifentätigkeit aufgedeckt

    Apolda (ots) - Am gestrigen Mittwoch wurde im Rahmen der Streifentätigkeit, in der Müllerstraße und in der Dornburger Straße in Apolda, zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Bei den 36-jährigen Apoldaer und dem 47-jährigen Bad Sulzaer wurden bei einer freiwilligen Durchsuchung Cliptüten mit Crystal gefunden. Die beiden Männer wurden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren