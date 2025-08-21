LPI-J: Brennende Mülltonne
Weimar (ots)
Um die Mitternachtszeit von Mittwoch zu Donnerstag setzte ein unbekannter Täter im Bereich Ettersburger Straße / Heldrunger Straße eine Mülltonne in Brand, die sich in einem umzäunten und verschlossenen Bereich befand. Diese brannte komplett nieder und zog eine weitere in Mitleidenschaft. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Täterhinweise gibt es derzeit keine.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell