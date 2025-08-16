Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Baum auf Fahrbahn

Schermbeck (ots)

Der Löschzug Schermbeck wurde heute um 10:09 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Baum auf Fahrbahn" zum Tiefen Weg alarmiert.

Ein umgestürzter Baum blockierte dort die Straße. Die Einsatzkräfte zerkleinerten den Baum mit einer Motorkettensäge und räumten die Teile beiseite, sodass die Fahrbahn wieder frei war.

Der Einsatz endete um 10:51 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell