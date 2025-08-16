PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Ölfleck auf Fahrbahn

  • Bild-Infos
  • Download

Schermbeck (ots)

Der Löschzug Altschermbeck wurde am Mittwoch um 11:14 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Ölspur" zum Kapellenweg alarmiert.

Vor Ort stellte die Einsatzkräfte einen etwa zwei Quadratmeter großen Ölfleck auf der Fahrbahn fest. Dieser wurde mit Ölbindemittel abgestreut und anschließend aufgenommen. Zudem wurden Warnschilder aufgestellt. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Der Einsatz endete gegen 12:00 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schermbeck
Jana Loick
Mobil: 0151 20984294
E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de
http://www.feuerwehr-schermbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell

