FW-Schermbeck: Einsätze der vergangenen Woche

Schermbeck (ots) - Am Donnerstagabend wurde der Löschzug Gahlen um 18:41 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Grasbrand" zum Vennweg alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte ein Nutzfeuer fest. Der Eigentümer wurde aufgefordert, das Nutzfeuer umgehend zu löschen. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei übergeben. Der Einsatz konnte gegen 19:32 Uhr beendet werden.

