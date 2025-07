POL-BO: Wohnungs-Einbruchs-Radar - das Polizeipräsidium Bochum informiert wieder über die Verteilung der Wohnungseinbrüche

Bochum (ots) - Sie ließ zwei "Elektriker" in ihre Wohnung - dann war ihr Geld weg: Trickbetrüger haben eine 78-jährige Bochumerin um ihr Erspartes gebracht. Am Mittwoch, 9. Juli, gegen 11.30 Uhr standen zwei Männer vor der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Allensteiner Straße und gaben vor, Elektriker zu sein. Die Wohnungsinhaberin ließ sie hinein. In der Wohnung wurde die Frau unter einem Vorwand in ein ...

