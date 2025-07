POL-BO: Falsche Handwerker bringen Bochumerin (78) um ihr Geld

Bochum (ots) - Einem 77-jährigen Patienten wurde im Fahrstuhl eines Bochumer Krankenhauses die Armbanduhr entrissen - die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Der Hagener hielt sich am Mittwoch, 9. Juli, gegen 11 Uhr im Krankenhaus an der Straße "In der Schornau" auf. Auf dem Weg in die Radiologie wurde er von einem unbekannten Mann in ein Gespräch ...

mehr