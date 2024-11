Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Speyer) Kontrollstelle der Polizei

Speyer (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Speyer und benachbarter Dienststellen haben am Montag, den 18.11.2024, von 15:00 bis 20:00 Uhr eine Kontrollstelle auf dem Mitfahrerparkplatz in der Schifferstadter Straße eingerichtet. Die Kontrollmaßnahmen nahmen Autofahrerinnen und Autofahrer in den Fokus, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln standen. Die Beamten haben 200 Fahrzeuge und deren Fahrer und Fahrerinnen überprüft. In drei Fällen war eine Beeinflussung durch Cannabis bzw. dessen Wirkstoff THC gegeben. Die Betroffenen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Darüber hinaus sind weitere Verstöße geahndet worden, beispielsweise das Nutzen von Mobiltelefonen während der Fahrt. In einem Fall ist die Betriebserlaubnis eines Pkw erloschen, weil nicht zugelassene Tönungsfolien an den Fensterscheiben angebracht waren.

