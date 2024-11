Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Durch Eigentümerin überrascht - Täter flüchtet unerkannt -

Horb am Neckar (ots)

Am Sonntag, gegen 14:25 Uhr, ist es in der Langenwiesentalstraße in Pfalzgrafenweiler zu einem versuchten Wohnungseinbruch gekommen.

Der Täter wurde während der Tat von der Eigentümerin überrascht und flüchtete anschließend unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 1,80 m groß - etwa 20 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - kurze dunkle Haare, kein Bart - bekleidet mit einer schwarzen Collegejacke mit weißen Ärmeln, weiße, Schriftzug und einem schwarzen Symbol am rechten Ärmel - schwarzer Hose

und weißen Schuhen.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise. Wer hat zur Tatzeit in der Langenwiesentalstraße oder der dortigen Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186 4444 entgegen.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell