Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte - Drei Einsatzkräfte leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend (18 Uhr) meldete ein Zeuge einen Mann, der im Bereich der Versmolder Straße wiederholt auf die Fahrbahn trat und dadurch sich selbst sowie den Straßenverkehr gefährdete. Beim Eintreffen der Polizei reagierte der 36-jährige Mann aus Versmold aggressiv, beleidigte und bedrohte die eingesetzten Kräfte. Da er erneut auf die Fahrbahn lief, wurde er zur Gefahrenabwehr fixiert. Dabei leistete der Mann erheblichen Widerstand und trat gezielt nach den Beamten. Auch während des Transports zur Dienststelle in Georgsmarienhütte setzte der Beschuldigte seinen Widerstand fort. In dessen Verlauf kam es zu einem Sturz, bei dem er sich eine Kopfplatzwunde zuzog. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück eine Blutprobe entnommen, um Aufschluss über eine mögliche Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen zu erhalten. Im Anschluss wurde der Mann dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Drei Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Alle bleiben glücklicherweise weiterhin dienstfähig. Die Ermittlungen dauern an.

