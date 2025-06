Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfall am Hasetorwall - Polizei sucht beteiligten Radfahrer

Osnabrück (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen kam es gegen 9 Uhr auf dem Hasetorwall (kurz nach der Einmündung Stüvestraße) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Die Polizei bittet den beteiligten Fahrradfahrer dringend, sich zu melden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt ein Transporter verbotswidrig auf dem Radfahrstreifen des Hasetorwalls in Fahrtrichtung Natruper-Tor-Wall. Als der Radfahrer den stehenden Transporter passieren wollte, öffnete der Fahrer des Transporters plötzlich die Fahrertür. Der Radfahrer wich reflexartig aus und geriet dabei in den fließenden Verkehr - dort kam es zur Kollision mit einem Omnibus. Dabei wurde der Radfahrer leicht verletzt, zudem entstand leichter Sachschaden am Bus.

Ein Polizeibeamter hatte den Unfall beobachtet und den Radfahrer vor Ort irrtümlich entlassen. Für die abschließende Unfallaufnahme wird nun jedoch die Mithilfe des Radfahrers dringend benötigt.

Der Radfahrer war etwa 40-50 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Er trug dunkle, kurze Haare und hatte eine kräftige Statur.

Hinweise oder Kontaktaufnahme bitte an die Polizei Osnabrück unter Tel. 0541/327-2515.

