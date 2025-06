POL-OS: Osnabrück: Schwerer Raub in der Pagenstecherstraße - Polizei sucht wichtigen Zeugen

Osnabrück (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Osnabrücker Innenstadt zu zwei Einbrüchen, die sich in unmittelbarer Nähe zueinander ereigneten. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Eisdiele in der Straße Alte Münze sowie zu einem Café in der Redlingerstraße. In beiden Fällen durchsuchten sie die Räumlichkeiten ...

mehr