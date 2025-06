Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zwei Einbrüche in der Innenstadt - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Osnabrücker Innenstadt zu zwei Einbrüchen, die sich in unmittelbarer Nähe zueinander ereigneten. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Eisdiele in der Straße Alte Münze sowie zu einem Café in der Redlingerstraße. In beiden Fällen durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld in geringer Höhe. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen in der Innenstadt beobachtet haben, sich unter den Rufnummern 0541/327-3203 oder -2215 zu melden. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Tatzusammenhängen, dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell