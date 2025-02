Feuerwehr Rostock

Feuerwehr Rostock: Ergänzungsmeldung zum Pkw-Brand im Carport mit Übergriff auf Gebäude

Rostock - Nienhagen (ots)

Nachdem es in den frühen Morgenstunden des 08.02.2025 in der Hinrichshäger Straße in Nienhagen zu einem Brand zweier Pkw in einem Carport - direkt angrenzend an zweigeschossige Bebauung - gekommen war, sind die Löscharbeiten der Feuerwehr mittlerweile beendet. Das letzte Fahrzeug der Feuerwehr verließ nach knapp vier Stunden die Einsatzstelle.

Im Einsatzverlauf gezielt veranlasste Maßnahmen zum Innen- und Außenangriff der eingesetzten Kräfte konnten eine weitere Ausbreitung des Schadenfeuers, welche bereits in Teile der Dachkonstruktion des am Carport befindlichen Gebäudes vorhanden war, letztlich verhindern.

Seitens der Berufsfeuerwehr waren neben dem Löschzug und einem Rettungswagen der Feuer- und Rettungswache 3, weiterhin zwei Tanklöschfahrzeuge der Wachen 1 und 2 im Einsatz. Unterstützt wurde die Beamnten durch die Kammeraden der Freiwilligen Feuerwehr Rostocker Heide, die mit zwei Löschfahrzeugen zur Einsatzstelle entsandt wurden.

Während der Löscharbeiten war die Hinrichshäger Straße zweitweilig voll gesperrt.

Die abschließenden Ermittlungen zur Brandursache erfolgen nun durch die Polizei.

BOAR Michael Allwardt

dh. Leitungsdienst

