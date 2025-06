Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Nach gefährlicher Körperverletzung in der Kommenderiestraße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen kam es gegen 02:50 Uhr in der Kommenderiestraße zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Zwei Männer im Alter von 26 und 36 Jahren wurden dabei verletzt - einer von ihnen schwer.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verließen die beiden Männer gemeinsam mit einer 21-jährigen Frau eine Shisha-Bar in der Johannisstraße. Auf dem Weg in Richtung Schlosswall hielt ein bislang unbekannter Autofahrer mit einem Kleinwagen (vermutlich Golf-Klasse) neben der Gruppe an. Der Mann stieg aus, bewaffnete sich mit einer Metallstange und griff einen der beiden Fußgänger an.

Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der sich auch der zweite Mann verletzte. Kurz darauf näherte sich eine weitere männliche Person aus einer Seitenstraße und beteiligte sich an dem Angriff. Der Autofahrer holte schließlich ein Messer aus dem Fahrzeug und verletzte damit das 36-jährige Opfer am linken Arm. Anschließend flüchteten beide Täter gemeinsam mit der Begleiterin in dem beschriebenen Fahrzeug in Richtung Schlosswall.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Der Schwerverletzte wurde durch Polizeikräfte versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei aus Osnabrück sucht nun dringend Zeugen, die Hinweise zu der Tat, den Tätern oder ihrem Fahrzeug geben können. Hinweise nehmen die Ermittler unter 0541/327-3103 oder -2115 entgegen.

