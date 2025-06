Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Zweiter mit Rasierklingen präparierter Aufkleber aufgetaucht - Polizei warnt vor weiteren Fällen im Nordkreis

Osnabrück (ots)

Die Polizei Osnabrück warnt nach einem weiteren gefährlichen Vorfall eindringlich vor präparierten Aufklebern im öffentlichen Raum. Bereits am vergangenen Wochenende wurde ein mit Rasierklingen versehener VfL-Osnabrück-Aufkleber an einem Laternenmast am Voltlager Damm entdeckt.

siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6048949

Nun ist ein zweiter Fall bekannt geworden - ebenfalls in Ankum.

Ein bislang unbekannter Täter brachte offenbar einen weiteren mit Rasierklingen versehenen Aufkleber an. Dieser wurde am Donnerstagabend an einer Baracke in der Straße Schafdamm entdeckt. Verletzt wurde erneut glücklicherweise niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ausgeweitet und nimmt den zweiten Vorfall zum Anlass, um die Öffentlichkeit eindringlich zu warnen:

Insbesondere im Nordkreis Osnabrück ist nicht auszuschließen, dass sich weitere gefährliche Aufkleber im öffentlichen Raum befinden.

Sollten weitere präparierte Sticker - insbesondere mit Fußballbezug - entdeckt werden, bitten wir dringend darum:

- Nicht selbst entfernen! - Sofort die Polizei verständigen!

Wer verdächtige Personen im Bereich Schafdamm in Ankum beobachtet hat, möge sich bitte bei der Polizei in Osnabrück melden. Hinweise werden unter 0541/327-2617 oder -2115 entgegengenommen.

