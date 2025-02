Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dieb gestellt, Frau angegriffen, Einbruch und Diebstahl

Iserlohn (ots)

Angriff auf Friedhof

Ein unbekannter Mann ist Samstagabend gegen 18:45 Uhr eine Dame auf dem Hauptfriedhof angegangen. Die Iserlohnerin hatte mit ihrem Kind eine Grabstätte aufgesucht, plötzlich erschien ein Mann auf einem Fahrrad. Er versuchte, sie zu Boden zu reißen und fragte nach Geld, sie riss sich jedoch los und der Mann fuhr mit dem Fahrrad rasch Richtung Oestricher Straße davon. Die Polizei geht von einem versuchten Raub aus und ermittelt nun zu dem Tatverdächtigen. Es soll sich hierbei um einen 25-30 Jahre alten dunkel gekleideten Mann mit Kappe und Tuch vor dem Gesicht handeln, der dunkle Locken trug und mit einem dunklen Mountainbike unterwegs war. Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn entgegen.

Einbrecher aktiv

Von Samstag auf Sonntag wurde an der Schulstraße eingebrochen. Unbekannte hebelten zwischen 18 und 3 Uhr eine Wohnungstür auf, zum Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Autos geplündert

Freitagabend wurde ein Mercedes in Leckingsen durch Unbekannte durchwühlt. Sie öffneten den Pkw, der vor einem Restaurant Im Kühl zwischen 17:45-20:15 Uhr geparkt war, auf unbekannte Weise. So gelangten sie in den Besitz von einer Tasche mitsamt Portemonnaie, Dokumenten und anderen Gegenständen. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und warnt davor, Gegenstände im vermeintlich sicheren Fahrzeug aufzubewahren. Ebenso in Oestrich, Zum Heersiepen: hier wurde die Seitenscheibe eines VW Golfs beschädigt. Von Donnerstag auf Freitag hatten die Unbekannten zugeschlagen und eine Geldbörse entwendet.

Taschendieb geschnappt

Am Freitagnachmittag wurde die Polizei gegen 14:15 Uhr zu einem Supermarkt an der Untergrüner Straße gerufen. Einer 80 Jahre alten Seniorin wurde kurz zuvor die Geldbörse entwendet, sie rief um Hilfe. Ein 53 Jahre alter Iserlohner verfolgte den Dieb und konnte ihn vor einer Kirche stellen, er händigte dem Iserlohner das Portemonnaie aus und die Seniorin erhielt es zurück. Der Dieb lief weiter und die Polizei konnte ihn schließlich an einer Bushaltestelle fassen. Der 44 Jahre alte Tatverdächtige aus Iserlohn wurde zunächst zur Polizeiwache verbracht. Nach dortiger Identitätsfeststellung wurde er entlassen, gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren geführt. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell