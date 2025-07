Polizei Bochum

POL-BO: Der erste Schritt in Richtung Polizeiberuf: 21 junge Menschen feiern ihren Abschluss

Bochum, Hagen (ots)

Es war ein Tag voller Stolz, Freude und Aufregung: 21 junge Menschen haben am Klaus-Steilmann-Berufskolleg in Bochum-Wattenscheid ihren Abschluss "Fachoberschule Polizei" gefeiert. Zwei Jahre lang haben sie gelernt und viele praktische Einblicke in eine Polizeibehörde erhalten. Jetzt geht es für sie weiter in Richtung Polizeiberuf.

Die Zeugnisübergabe wurde am Mittwoch, 9. Juli, im festlichen Rahmen gefeiert. Eltern, Angehörige, Lehrerinnen und Lehrer sowie Vertreterinnen und Vertreter der Bezirksregierung Arnsberg, der Stadt Bochum und der Polizei Hagen und Bochum waren gekommen, um die Absolventinnen und Absolventen auf ihrem Weg in einen neuen Lebensabschnitt zu begleiten. Der Stolz war überall spürbar, denn mit viel Ehrgeiz, Ausdauer und Fleiß haben sie in den vergangenen zwei Jahren auf dieses Ziel hingearbeitet.

Mit dem Bildungsgang "Fachoberschule Polizei" eröffnet das Land NRW jungen Menschen mit mittlerem Schulabschluss seit mehreren Jahren einen neuen Weg in den Polizeidienst. Das Klaus-Steilmann-Berufskolleg gehört zu den ersten Schulen in NRW, die diesen innovativen Bildungsgang anbieten - und ist inzwischen Teil eines landesweiten Netzwerks.

Mit dem Abschluss in der Tasche verfügen die Absolventinnen und Absolventen nicht nur über die volle Fachhochschulreife, sondern auch über die Zusage, ihr Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW aufnehmen zu können.

In wenigen Wochen beginnt für die jungen Menschen die nächste Etappe: Das Hochschulstudium (duales Studium) für den Polizeivollzugsdienst in NRW.

Von Seiten der beteiligten Behörden wurde betont, wie wertvoll und notwendig engagierter Nachwuchs ist - in der Stadt, auf dem Land, in jeder Dienststelle!

Wer sich ebenfalls für diesen besonderen Weg interessiert, findet mehr Informationen unter: www.next-level-polizei.de/fachoberschule-polizei

Fragen beantworten Nicole Schüttauf und Ramon Klos vom Team Personalwerbung der Polizei Bochum - telefonisch unter 0234 909-8000 oder per E-Mail an: personalwerbung.bochum@polizei.nrw.de.

