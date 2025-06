IM-MV: Presseeinladung: Minister Pegel übergibt Zuwendung für Ortswehr Börzow-Gostorf

Schwerin (ots) - Am Montag übergibt Innenminister Christian Pegel an Bürgermeister Marko Schilling einen Wappenbrief für die Gemeinde Lüttow-Valluhn im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen. Termin: Montag, 26. Mai 2025, 17.30 Uhr Ort: Kirchplatz 8, 19246 Zarrentin am Schaalsee Die Gemeinde Lüttow-Valluhn ...

