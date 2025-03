Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Babenhausen: Kind mit Fahrrad gegen Auto gefahren und geflüchtet/ Polizei sucht Zeugen

Babenhausen (ots)

Am Samstag (22.03.), gegen 14Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Stadthalle in Babenhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kind auf seinem Fahrrad. Der Autofahrer wartete hierbei mit seinem schwarzen SUV an der Ausfahrt zur Platanenallee, als unverhofft ein Fahrradfahrer gegen die rechte Seite seines Fahrzeuges prallte und hierdurch stürzte. Da der Junge anschließend über Schmerzen im Bauch klagte, wollte der fachkundige Autofahrer einen Rettungswagen verständigen. Bevor dies möglich war entfernte sich der junge Fahrradfahrer jedoch plötzlich in Richtung der Fahrstraße. Eine umgehende Fahndung nach dem Jungen blieb bislang erfolglos. Der Schaden an dem Mercedes wird mit ca. 5000 EUR beziffert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Dieburg (Tel. 06071/9656-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell