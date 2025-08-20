PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrserziehung mit Charly dem Bären

Kreis Heinsberg (ots)

Der Bär Charly unterstützt die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Heinsberg bei der frühkindlichen Verkehrserziehung.

In unserer Video-Reihe vermittelt Charly der Bär kindgerecht und anschaulich die wichtigsten Regeln für sicheres Verhalten im Straßenverkehr. Jedes Video behandelt ein zentrales Thema, beispielsweise das richtige Überqueren einer Straße zwischen geparkten Autos. Zu jedem Thema gibt es kurze, einprägsame Merkregeln oder Eselsbrücken für die Kleinen. Die kurzen Videos sind ideal für den Einsatz in der Grundschule, im Kindergarten oder zu Hause. So lernen Kinder spielerisch und verständlich, worauf es im Straßenverkehr ankommt.

Alle Videos der Reihe finden Sie auf unserer Website: https://heinsberg.polizei.nrw/artikel/verkehrserziehung-mit-charly-dem-baeren

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

  • 20.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Unbekannter wirft Brandsatz in Grünanlage / Zeugensuche

    Hückelhoven (ots) - Ein bislang unbekannter Jugendlicher warf am Dienstagabend (19. August) gegen 18.55 Uhr am Rathausplatz eine Art Brandsatz in eine am Parkplatz der Stadtverwaltung gelegene Grünanlage. Daraufhin geriet die Bepflanzung in Brand. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Melanchtonstraße. Mit einem Feuerlöscher konnten anwesende Passanten ...

  • 20.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Geldbörse aus Handschuhfach entwendet

    Wegberg-Beeckerheide (ots) - Zwischen Montagabend (18. August), 21.30 Uhr, und Dienstagvormittag (19. August), 11 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen im Jasminweg Zugang zu einem Pkw und entwendeten eine im Handschuhfach abgelegte Geldbörse. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

  • 20.08.2025 – 13:00

    POL-HS: E-Scooter gestohlen

    Geilenkirchen (ots) - In der Heinestraße stahlen Unbekannte einen auf der Straße abgestellten E-Scooter. Die Tat ereignete sich am 18. August (Montag) zwischen 19.15 Uhr und 21 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

