Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrserziehung mit Charly dem Bären

Kreis Heinsberg (ots)

Der Bär Charly unterstützt die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Heinsberg bei der frühkindlichen Verkehrserziehung.

In unserer Video-Reihe vermittelt Charly der Bär kindgerecht und anschaulich die wichtigsten Regeln für sicheres Verhalten im Straßenverkehr. Jedes Video behandelt ein zentrales Thema, beispielsweise das richtige Überqueren einer Straße zwischen geparkten Autos. Zu jedem Thema gibt es kurze, einprägsame Merkregeln oder Eselsbrücken für die Kleinen. Die kurzen Videos sind ideal für den Einsatz in der Grundschule, im Kindergarten oder zu Hause. So lernen Kinder spielerisch und verständlich, worauf es im Straßenverkehr ankommt.

Alle Videos der Reihe finden Sie auf unserer Website: https://heinsberg.polizei.nrw/artikel/verkehrserziehung-mit-charly-dem-baeren

