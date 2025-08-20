Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannter wirft Brandsatz in Grünanlage

Zeugensuche

Hückelhoven (ots)

Ein bislang unbekannter Jugendlicher warf am Dienstagabend (19. August) gegen 18.55 Uhr am Rathausplatz eine Art Brandsatz in eine am Parkplatz der Stadtverwaltung gelegene Grünanlage. Daraufhin geriet die Bepflanzung in Brand. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Melanchtonstraße. Mit einem Feuerlöscher konnten anwesende Passanten die Flammen bekämpfen, bevor die eintreffende Feuerwehr die letzten Löscharbeiten übernahm. Der Jugendliche war etwa 14 bis 17 Jahre alt und zur Tatzeit mit einem roten T-Shirt und einer roten kurzen Hose bekleidet. Er trug zudem dunkle Schuhe und ein schwarzes Basecap mit roten Akzenten. Personen die Angaben zur Identität der beschriebenen Person machen können sowie weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell