PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannter wirft Brandsatz in Grünanlage
Zeugensuche

Hückelhoven (ots)

Ein bislang unbekannter Jugendlicher warf am Dienstagabend (19. August) gegen 18.55 Uhr am Rathausplatz eine Art Brandsatz in eine am Parkplatz der Stadtverwaltung gelegene Grünanlage. Daraufhin geriet die Bepflanzung in Brand. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Melanchtonstraße. Mit einem Feuerlöscher konnten anwesende Passanten die Flammen bekämpfen, bevor die eintreffende Feuerwehr die letzten Löscharbeiten übernahm. Der Jugendliche war etwa 14 bis 17 Jahre alt und zur Tatzeit mit einem roten T-Shirt und einer roten kurzen Hose bekleidet. Er trug zudem dunkle Schuhe und ein schwarzes Basecap mit roten Akzenten. Personen die Angaben zur Identität der beschriebenen Person machen können sowie weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Geldbörse aus Handschuhfach entwendet

    Wegberg-Beeckerheide (ots) - Zwischen Montagabend (18. August), 21.30 Uhr, und Dienstagvormittag (19. August), 11 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen im Jasminweg Zugang zu einem Pkw und entwendeten eine im Handschuhfach abgelegte Geldbörse. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 13:00

    POL-HS: E-Scooter gestohlen

    Geilenkirchen (ots) - In der Heinestraße stahlen Unbekannte einen auf der Straße abgestellten E-Scooter. Die Tat ereignete sich am 18. August (Montag) zwischen 19.15 Uhr und 21 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Gasbrenner verursacht Hausbrand

    Wassenberg-Steinkirchen (ots) - Montagnachmittag (18. August) rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Pfaderstraße aus. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Anwohner versucht, mit einem Gasbrenner Unkraut zu entfernen. Hierbei geriet im Vorgarten ein Nadelbaum in Brand. Die Flammen griffen im Anschluss auf das Wohngebäude über. Teile der Fassade und des Daches wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren