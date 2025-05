Polizei Essen

Mülheim an der Ruhr: Drei graue Toyota RAV4 entwendet - Zeugen gesucht

45472 MH-Heißen / 45356 E.-Vogelheim:

Am Montag (12. Mai) wurden an drei unterschiedlichen Orten in Essen und Mülheim an der Ruhr insgesamt drei graue Toyota RAV4 entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Montag gegen 8 Uhr bemerkte ein 68-Jähriger aus Namborn (Saarland), dass sein Toyota entwendet worden war. Er hatte das Fahrzeug am Tag zuvor auf einem Privatgrundstück am Postreitweg in Mülheim an der Ruhr geparkt. Als er morgens zum Parkplatz kam, war dieser leer.

Bereits gegen 19 Uhr wurde ein weiterer Diebstahl gemeldet. Ein Zeuge hatte bemerkt, dass der SUV seines Nachbarn, der auf einem Privatgrundstück an der Klotzdelle in Mülheim an der Ruhr geparkt war, entwendet wurde und hatte die Polizei informiert.

Am Montagnachmittag hatte ein 34-jähriger Essener einen Toyota RAV4 auf einem Parkplatz an einem Mehrfamilienhaus in der Hülsenbruchstraße in Essen abgestellt. Als er am Dienstagmittag zum Parkplatz kam, bemerkte er den Diebstahl des SUV.

In allen drei Fällen handelt es sich um graue Toyota RAV4 aus dem Baujahr 2021.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu Tatverdächtigen und/oder dem Verbleib der gestohlenen PKW geben können. Melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

