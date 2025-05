POL-E: Essen: Unbekannter schlägt auf Fahrgast im Bus ein - Fotofahndung

Essen (ots) - 45130 E.-Rüttenscheid: Am Montagnachmittag (12. Mai) verfolgten zwei Unbekannte eine 63-Jährige in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Rüttenscheider Straße. Dort würgten sie die Essenerin und rissen ihr die Luxus-Uhr vom Handgelenk. Anschließend flüchteten sie mit einem PKW in Richtung ...

mehr