POL-HS: Gasbrenner verursacht Hausbrand
Wassenberg-Steinkirchen (ots)
Montagnachmittag (18. August) rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Pfaderstraße aus. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Anwohner versucht, mit einem Gasbrenner Unkraut zu entfernen. Hierbei geriet im Vorgarten ein Nadelbaum in Brand. Die Flammen griffen im Anschluss auf das Wohngebäude über. Teile der Fassade und des Daches wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden.
