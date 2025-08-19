Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach Körperverletzung am Busbahnhof

Geilenkirchen (ots)

Am Abend des 18. August (Montag) kam es im Bereich des Busbahnhofs zu einer Körperverletzung, bei der ein Mann aus Geilenkirchen schwer verletzt wurde. Der Mann fiel im Vorfeld bereits einem Taxifahrer auf, da er immer wieder vorbeigehende Passanten ansprach. Als der Zeuge nach einer Dienstfahrt zum Bahnhof zurückkehrte, fand er den 33-Jährigen mit schweren Verletzungen am Boden liegend vor. Eine Gruppe von Jugendlichen, die alle etwa 13 bis 14 Jahre alt waren, sagte dem Taxifahrer lediglich, dass der Geilenkirchener geschlagen worden sei. Die jungen Leute bestiegen dann einen Bus, der in Richtung Baesweiler unterwegs war. Die Polizei sucht nun diese Jugendlichen sowie weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten. Diese werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

