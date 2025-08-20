PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldbörse aus Handschuhfach entwendet

Wegberg-Beeckerheide (ots)

Zwischen Montagabend (18. August), 21.30 Uhr, und Dienstagvormittag (19. August), 11 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen im Jasminweg Zugang zu einem Pkw und entwendeten eine im Handschuhfach abgelegte Geldbörse.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

