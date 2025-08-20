POL-HS: Geldbörse aus Handschuhfach entwendet
Wegberg-Beeckerheide (ots)
Zwischen Montagabend (18. August), 21.30 Uhr, und Dienstagvormittag (19. August), 11 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen im Jasminweg Zugang zu einem Pkw und entwendeten eine im Handschuhfach abgelegte Geldbörse.
