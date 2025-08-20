Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Räumlichkeiten der Firma Bischoff Touristik

Asbach (ots)

Im Zeitraum vom 17.08.2025 bis zum Morgen des 19.08.2025 kam es in einer Außenstelle des Unternehmens Bischoff Touristik in Asbach zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter betraten die Räumlichkeiten und suchten vergeblich nach entsprechendem Diebesgut. Derzeit gibt es keine Täterhinweise.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell