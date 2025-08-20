PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Freibad

Rengsdorf (ots)

In der Nacht von Montag, 18.08.2025 auf Dienstag, 19.08.2025, kam es zu einem Einbruch in das Freibad in Rengsdorf. Bislang unbekannte Täter hebelten die Zugangstüre zu den Büroräumlichkeiten sowie einem Lagerraum auf und verschafften sich somit Zugang zu dem Gebäude. Derzeit gibt es keine Täterhinweise.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 08:13

    POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl in Parkhaus

    Betzdorf (ots) - Im Parkdeck Ladestraße entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft am 18.08.2025 im Zeitraum zwischen 13:10 und 18:30 das hintere amtliche Kennzeichen AK-JA600E von einem Renault Twingo. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf PHK Hansonis Telefon: 02741 ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 08:02

    POL-PDNR: Einbruch in ein Dorfgemeinschaftshaus

    Asbach (ots) - Im Zeitraum vom 15.08.2025 - 18.08.2025 kam es zu einem Einbruch in das Dorfgemeinschaftshaus in Asbach Ortsteil Hinterplag. Bislang unbekannte Täter beschädigten eine Fensterscheibe durch Einwerfen mittels Steinen und verschafften sich somit Zugang zu dem Gebäude. Anschließend betraten die Täter das Gebäude, entwendeten hier jedoch nichts. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren