POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Freibad

Rengsdorf (ots)

In der Nacht von Montag, 18.08.2025 auf Dienstag, 19.08.2025, kam es zu einem Einbruch in das Freibad in Rengsdorf. Bislang unbekannte Täter hebelten die Zugangstüre zu den Büroräumlichkeiten sowie einem Lagerraum auf und verschafften sich somit Zugang zu dem Gebäude. Derzeit gibt es keine Täterhinweise.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

