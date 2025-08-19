Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in ein Dorfgemeinschaftshaus

Asbach (ots)

Im Zeitraum vom 15.08.2025 - 18.08.2025 kam es zu einem Einbruch in das Dorfgemeinschaftshaus in Asbach Ortsteil Hinterplag. Bislang unbekannte Täter beschädigten eine Fensterscheibe durch Einwerfen mittels Steinen und verschafften sich somit Zugang zu dem Gebäude. Anschließend betraten die Täter das Gebäude, entwendeten hier jedoch nichts.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden

