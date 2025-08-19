PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Einbruch in ein Dorfgemeinschaftshaus

Asbach (ots)

Im Zeitraum vom 15.08.2025 - 18.08.2025 kam es zu einem Einbruch in das Dorfgemeinschaftshaus in Asbach Ortsteil Hinterplag. Bislang unbekannte Täter beschädigten eine Fensterscheibe durch Einwerfen mittels Steinen und verschafften sich somit Zugang zu dem Gebäude. Anschließend betraten die Täter das Gebäude, entwendeten hier jedoch nichts.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

