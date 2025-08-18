Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in die Kartbahn Asbach

Asbach (ots)

In den frühen Morgenstunden des 18.08.2025, in der Zeit von 02:30 Uhr bis 02:45 Uhr verschafften sich zwei Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude der Kartbahn in Asbach, unweit des dortigen Vorteilscenters. Dabei brachen sie zwei massive Türen auf. Im Gebäude wurde sodann ein Kaffeevollautomat entwendet. Zeugen die Angaben zu verdächtigen Beobachtungen, Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Straßenhaus zu melden. Tel.: 02634 952 0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell