POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchter räuberischer Erpressung

Much (ots) - Am Samstagnachmittag (02. August) ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Overather Straße (L 318) / Meisenbacher Straße in Much, bei dem zwei Pkw-Fahrer verletzt wurden. Gegen 15:45 Uhr steuerte ein 25-jähriger Mann aus Neunkirchen-Seelscheid seinen VW über die Meisenbacher Straße aus Richtung Mohlscheid kommend in Richtung Overather Straße. Gleichzeitig befuhr ein 78-jähriger ...

mehr