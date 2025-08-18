Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Puderbach (ots)

Am 18.08.2025 gegen 17:15 Uhr beschädigte ein Fahrzeugführer in der Ortsstraße Buchenblick in Puderbach einen parkenden PKW. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen beobachten den Unfall und informierten den Geschädigten. Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen zum Unfall, konnte der verantwortliche Fahrzeugführer und das Unfallfahrzeug ermittelt werden. Die Beamten staunten nicht schlecht als sie beim 34-jährigen aus der Verbandsgemeinde Puderbach einen Atemalkoholwert jenseits der drei Promille feststellen konnten. Im Anschluss wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

