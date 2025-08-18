PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Puderbach (ots)

Am 18.08.2025 gegen 17:15 Uhr beschädigte ein Fahrzeugführer in der Ortsstraße Buchenblick in Puderbach einen parkenden PKW. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen beobachten den Unfall und informierten den Geschädigten. Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen zum Unfall, konnte der verantwortliche Fahrzeugführer und das Unfallfahrzeug ermittelt werden. Die Beamten staunten nicht schlecht als sie beim 34-jährigen aus der Verbandsgemeinde Puderbach einen Atemalkoholwert jenseits der drei Promille feststellen konnten. Im Anschluss wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Tel.: 02634 9520

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
