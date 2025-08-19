PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl in Parkhaus

Betzdorf (ots)

Im Parkdeck Ladestraße entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft am 18.08.2025 im Zeitraum zwischen 13:10 und 18:30 das hintere amtliche Kennzeichen AK-JA600E von einem Renault Twingo.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

