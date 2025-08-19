PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Wertgegenständen aus unverschlossenen Fahrzeugen
Komplettentwendung eines PKW

Obererbach/Hilgenroth (ots)

In der Nacht von Montag, den 18.08.2025, auf Dienstag, den 19.08.2025, kam es in der Ortslage Obererbach (Westerwald) zu mehreren Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben in der Ortschaft mehrere unverschlossene Fahrzeuge festgestellte, welche im Anschluss geöffnet und auf Wertgegenstände durchsucht wurden. Bei zwei der Fahrzeuge kam es im Anschluss zum Diebstahl der im Wagen befindlichen Wertgegenstände. In derselben Nacht, gegen 05:13 Uhr, kam es im Nachbarort (Hilgenroth) zum Diebstahl eines silber/grauen VW Touran aus dem Zulassungsjahr 2008. Potentielle Zeugen, die in der besagten Nacht entsprechende Feststellungen, möglicherweise auf vorhandenen Videoüberwachungsanlagen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/9460 zu melden. Weiterhin wird angeraten, Fahrzeuge beim Abstellen/Verlassen unverzüglich zu verschließen und keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegenzulassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen

Tel.: 02681/9460
E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 08:13

    POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl in Parkhaus

    Betzdorf (ots) - Im Parkdeck Ladestraße entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft am 18.08.2025 im Zeitraum zwischen 13:10 und 18:30 das hintere amtliche Kennzeichen AK-JA600E von einem Renault Twingo. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf PHK Hansonis Telefon: 02741 ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 08:02

    POL-PDNR: Einbruch in ein Dorfgemeinschaftshaus

    Asbach (ots) - Im Zeitraum vom 15.08.2025 - 18.08.2025 kam es zu einem Einbruch in das Dorfgemeinschaftshaus in Asbach Ortsteil Hinterplag. Bislang unbekannte Täter beschädigten eine Fensterscheibe durch Einwerfen mittels Steinen und verschafften sich somit Zugang zu dem Gebäude. Anschließend betraten die Täter das Gebäude, entwendeten hier jedoch nichts. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 18:59

    POL-PDNR: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

    Puderbach (ots) - Am 18.08.2025 gegen 17:15 Uhr beschädigte ein Fahrzeugführer in der Ortsstraße Buchenblick in Puderbach einen parkenden PKW. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen beobachten den Unfall und informierten den Geschädigten. Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen zum Unfall, konnte der verantwortliche Fahrzeugführer und das Unfallfahrzeug ermittelt werden. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren