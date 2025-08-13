PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Aufmerksame 93-Jährige durchschaut Betrugsversuch

Hagen-Wehringhausen (ots)

Eine Seniorin aus Wehringhausen erhielt am Dienstag (12.08.2025) einen Anruf von Betrügern, reagierte jedoch vorbildlich. Nachmittags versuchte ein Mann, sich zunächst als Arzt ihrer Schwiegertochter auszugeben. Dann wiederum wollte ihr der Mann erzählen, dass ihr Sohn einen Unfall verursacht habe und sich im Gefängnis befinde. Sie solle nun Geld hinterlegen. Die 93-Jährige durchschaute den Betrug und beendete das Gespräch. Der Täter habe die richtigen Namen ihrer Kinder genutzt. Die clevere Hagenerin vermutete, dass der Betrüger diese aufgrund einer kürzlich veröffentlichten Todesanzeige kannte. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Betruges.

Die 93-jährige Hagenerin hat sehr gut auf den Anruf reagiert und diesen beendet. Mit unterschiedlichen Maschen versuchen Täterinnen und Täter immer wieder, an das Geld oder an Wertsachen von anderen Menschen zu gelangen. Sie agieren ausgesprochen trickreich und viele Betrugsmaschen sind hochprofessionell.

Lassen Sie sich von unbekannten Personen nicht durch Schocknachrichten unter Druck setzen und in die Irre führen. Geben Sie keine Auskunft, wenn Sie nach Wertsachen, Geld oder nach Ihren Vermögensverhältnissen gefragt werden. Beenden Sie das Gespräch, so wie es die 93-jährige Seniorin getan hat. Wenden Sie sich an die Polizei (Notruf 110) oder an Ihre Vertrauenspersonen. Wichtig ist, das Telefonat selbst durch Auflegen zu beenden und zum Beispiel die Notrufnummer selbstständig zu wählen, um eine Einflussnahme der Betrüger gänzlich auszuschließen. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 07:31

    POL-HA: Unbekannter greift Zeitungsboten mit Pfefferspray an

    Hagen-Wehringhausen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter griff in der Nacht auf Mittwoch (13.08.2025) in Wehringhausen einen Zeitungsboten an und flüchtete unerkannt. Der 43-jährige Hagener trug gegen 03.00 Uhr Zeitungen in der Oberen Rehstraße aus. Als er zurück zur Eugen-Richter-Straße ging, kam der Unbekannte aus Richtung der Sporthalle auf ihn zu. Er war in Begleitung einer jungen Frau. Aus nicht bekannten ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 07:21

    POL-HA: Randalierer mit Besenstiel wird in Ausnüchterungszelle gebracht

    Hagen-Vorhalle (ots) - Auf der Eckeseyer Straße randalierte ein 40-Jähriger mitten in der Nacht. Der Mann lief am Mittwoch (13.08.2025) gegen 00:30 Uhr mit freiem Oberkörper und einem Gegenstand in der Hand durch die Straße. Dabei schrie er und ging auf Passanten zu, die schließlich den Notruf der Polizei wählten. Als eine Streifenwagenbesatzung eintraf, lief der ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 11:58

    POL-HA: Hagener öffnet Polizisten nach häuslicher Gewalt liegend die Tür

    Hagen-Eilpe (ots) - In Eilpe verletzte ein Hagener am Montag (11.08.2025) seinen Stiefvater bei einer Auseinandersetzung. In den späten Abendstunden kam es zwischen den beiden Männern während eines Besuches zu einer Meinungsverschiedenheit. Der Streit sei derart eskaliert, dass der 21-Jährige dem Hagener mit der Faust in das Gesicht schlug und ihn verletzte. Als ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren