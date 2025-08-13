Polizei Hagen

POL-HA: Aufmerksame 93-Jährige durchschaut Betrugsversuch

Hagen-Wehringhausen (ots)

Eine Seniorin aus Wehringhausen erhielt am Dienstag (12.08.2025) einen Anruf von Betrügern, reagierte jedoch vorbildlich. Nachmittags versuchte ein Mann, sich zunächst als Arzt ihrer Schwiegertochter auszugeben. Dann wiederum wollte ihr der Mann erzählen, dass ihr Sohn einen Unfall verursacht habe und sich im Gefängnis befinde. Sie solle nun Geld hinterlegen. Die 93-Jährige durchschaute den Betrug und beendete das Gespräch. Der Täter habe die richtigen Namen ihrer Kinder genutzt. Die clevere Hagenerin vermutete, dass der Betrüger diese aufgrund einer kürzlich veröffentlichten Todesanzeige kannte. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Betruges.

Die 93-jährige Hagenerin hat sehr gut auf den Anruf reagiert und diesen beendet. Mit unterschiedlichen Maschen versuchen Täterinnen und Täter immer wieder, an das Geld oder an Wertsachen von anderen Menschen zu gelangen. Sie agieren ausgesprochen trickreich und viele Betrugsmaschen sind hochprofessionell.

Lassen Sie sich von unbekannten Personen nicht durch Schocknachrichten unter Druck setzen und in die Irre führen. Geben Sie keine Auskunft, wenn Sie nach Wertsachen, Geld oder nach Ihren Vermögensverhältnissen gefragt werden. Beenden Sie das Gespräch, so wie es die 93-jährige Seniorin getan hat. Wenden Sie sich an die Polizei (Notruf 110) oder an Ihre Vertrauenspersonen. Wichtig ist, das Telefonat selbst durch Auflegen zu beenden und zum Beispiel die Notrufnummer selbstständig zu wählen, um eine Einflussnahme der Betrüger gänzlich auszuschließen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell