POL-HA: Unbekannter greift Zeitungsboten mit Pfefferspray an

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter griff in der Nacht auf Mittwoch (13.08.2025) in Wehringhausen einen Zeitungsboten an und flüchtete unerkannt. Der 43-jährige Hagener trug gegen 03.00 Uhr Zeitungen in der Oberen Rehstraße aus. Als er zurück zur Eugen-Richter-Straße ging, kam der Unbekannte aus Richtung der Sporthalle auf ihn zu. Er war in Begleitung einer jungen Frau. Aus nicht bekannten Gründen sprühte er Pfefferspray in Richtung des 43-Jährigen, der den Angriff ignorierte. Anschließend verfolgte der Unbekannte den Hagener und trat ihm von hinten gegen das rechte Bein. Der 43-jährige verlor das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Dann lief der Angreifer weg. Er war etwa 20 Jahre alt und circa 185 cm groß. Der Hagener beschrieb ihn als schlank mit sportlicher Statur und sportlicher Kleidung sowie südländischem Erscheinungsbild. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der 43-Jährige wurde leicht verletzt und verzichtete auf eine ärztliche Behandlung. Die Kripo ermittelt wegen der gefährlichen Körperverletzung und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

