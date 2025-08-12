Polizei Hagen

POL-HA: Harley-Fahrer bei Unfall am Graf-von-Galen-Ring verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Am Montag (11.08.2025) verletzte sich ein Harley-Fahrer nach einem Überholmanöver. Der Mann befuhr den Graf-von-Galen-Ring gegen 15.10 Uhr in Richtung der Körnerstraße. Zunächst wartete der 64-Jährige mit anderen Fahrzeugen vor einer roten Ampel. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen überholte er anschließend ein Auto von rechts über den Fahrradschutzstreifen, um auf den Abbiegerfahrstreifen zu fahren. Als ein anderes Auto auf den Rechtsabbiegerfahrstreifen wechselte, bremste der Harley-Fahrer stark und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Bei dem darauffolgenden Sturz zog sich der Mann Verletzungen zu. Zu einem Zusammenstoß mit anderen Fahrzeugen kam es nicht. Der 64-Jährige wurde durch eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sperrte den Graf-von-Galen-Ring für die Dauer der Unfallaufnahme in Richtung Körnerstraße. Die Feuerwehr musste ausgelaufene Betriebsstoffe der Harley abstreuen. (arn)

