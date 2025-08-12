Polizei Hagen

POL-HA: Wendemanöver führt zu Unfall und einem verletzten Autofahrer

Hagen-Haspe (ots)

Nach einem Wendemanöver auf der Enneper Straße kam es am Montag (11.08.2025) gegen 20.30 Uhr zum Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr eine 27-Jährige zunächst mit einem Mercedes in Richtung Gevelsberg. Als sie plötzlich über die gesamte Straßenbreite wendete, um in der Gegenrichtung weiterzufahren, übersah die Hagenerin den BMW eines 35-jährigen Mannes, der sich auf der rechten Fahrspur in Richtung Haspe befand. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wechselte der BMW-Fahrer auf die linke Spur. Hier befand sich zu diesem Zeitpunkt ein 20-jähriger Hagener mit seinem VW, der ebenfalls eine Gefahrenbremsung durchführte. Ein hinter ihm befindlicher 29-jähriger Mercedes-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf das Heck des VWs auf. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der 20-jährige Fahrer des VW. Der Mann wollte jedoch eigenständig einen Arzt aufsuchen. Die 27-jährige Mercedes-Fahrerin erhielt eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell