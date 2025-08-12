Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebe kehren für weitere Tat zum Geschäft zurück - Drei Personen gestellt

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte und der Ladendetektiv eines Geschäftes in der Innenstadt stellten am Montagmittag (11.08.2025) in der Innenstadt drei Ladendiebe, nachdem diese zuvor bereits bei einem Diebstahl aufgefallen waren. Gegen 12 Uhr rief der Detektiv des Geschäftes in der Hohenzollernstraße die Polizei. Er hatte die drei 17-, 18- und 20-Jährigen am Vormittag bei einem Parfümdiebstahl beobachtet. Zwei von ihnen kehrten nach der Tat zurück, während der dritte Täter an der Tür auf sie wartete. Beim Eintreffen der Polizisten flüchtete der 17-Jährige, konnte aber nach kurzer Zeit durch die Einsatzkräfte gestellt werden. Er hatte versucht, ein Pfefferspray sowie Tabletten in einem Innenhof zu verstecken. Die Beamten brachten alle drei Tatverdächtigen zur Klärung des Sachverhalts zur Polizeiwache. Sie fanden Parfüm im Wert von knapp 300 Euro, einen Elektroschocker und einen Schlagring bei ihnen. Die Kripo ermittelt nun wegen des Ladendiebstahls. (sen)

