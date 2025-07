Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Eierwürfe gegen Hausfassade und Rollladen beschädigt; Glastür eingeschlagen und Wohnhaus durchsucht; und mehr

Kreis Offenbach (ots)

1. Eierwürfe gegen Hausfassade und Rollladen beschädigt: Zeugensuche! - Rödermark / Ober-Roden

(fg) Mehrere Jugendliche, auf E-Scootern und Rädern unterwegs, bewarfen am Dienstagabend die Hausfassade eines Einfamilienhauses in der Ringstraße (20er-Hausnummern) mit Eiern, sodass ein Schaden von rund 1.500 Euro entstand. Die Sachbeschädigung fand gegen 22.30 Uhr statt. Einer der Beteiligten trug ein rotes T-Shirt und eine rote kurze Hose. Ein weiterer Unbekannter war mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Weste bekleidet. Bereits am Freitagabend, gegen 19.30 Uhr, soll ein Jugendlicher auf einem E-Scooter beim Vorbeifahren gegen zwei heruntergelassene Rollläden am selben Wohnhaus geschlagen haben; auch hierbei entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach zu melden.

2. Gemeinsame Kontrollen von Polizei, Ordnungsamt und der Steuerfahndung: diverse Verstöße geahndet - Dietzenbach

(fg) Das Ordnungsamt der Stadt Dietzenbach, die Steuerfahndung Offenbach und die Polizei waren am Dienstagabend, ab 19 Uhr, gemeinsam im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Dietzenbach unterwegs und kontrollierten insgesamt 73 Personen. Bei der Kontrollaktion wurden fünf Gaststätten, drei Hotels sowie drei Spielotheken aufgesucht. Die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten fertigten eine Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz und stellten eine ausstehende Aufenthaltsermittlung fest. Mitarbeitende des Ordnungsamtes Dietzenbach ahndeten in mehreren Lokalitäten Verstöße gegen die Gewerbeordnung. Eine Bar wurde sogar vorübergehend geschlossen, da sich dort nach ersten Erkenntnissen keine verantwortliche Person aufhielt. Des Weiteren wurden drei Spielautomaten sichergestellt und fünf Bußgeldverfahren eingeleitet. Zudem stellten die Ordnungshüter bei den Hotelkontrollen 18 Meldeverstöße fest. In den aufgesuchten Spielotheken mussten außerdem weitere Bußgeldverfahren eingeleitet werden, da mehrere Gäste an zwei Automaten gleichzeitig gespielt haben sollen. Seitens der Steuerfahndung wurden ausstehende Steuerschulden in der Höhe von rund 2.250 Euro vollstreckt und drei Verwarnungsverfahren sowie ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Auch zukünftig werden gemeinsame Kontrollaktionen stattfinden.

3. Glastür eingeschlagen und Wohnhaus durchsucht: Zeugensuche! - Dreieich / Buchschlag

(fg) Über eine eingeschlagene Glastür betraten Unbekannte am Dienstag, zwischen 9 und 21 Uhr, ein Einfamilienhaus in der Straße "Hainer Trift" im Bereich der 40er-Hausnummern. Nach ihrem Einstieg durchsuchten die Einbrecher das Erd- sowie das erste Obergeschoss. Ob sie etwas mitnahmen, steht bislang nicht fest. Der am Wohnhaus entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Die Kriminalpolizei war zu Spurensicherung bereits vor Ort und bittet Zeugen des Einbruchs, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 23.07.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell