POL-OF: Zwei junge Männer jeweils bei Attacken verletzt; Trickbetrüger nahm hochwertigen Schmuck mit; und mehr

1. Zwei junge Männer jeweils bei Attacken verletzt: Suche nach Zeugen und Tätern - Hanau

(lei) Zwei junge Männer sind am Dienstagabend Opfer von Attacken geworden, weswegen die Hanauer Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt und sowohl Zeugen sucht, als auch nach den Tätern fahndet.

Zunächst war gegen 20.10 Uhr ein 27-Jähriger im Schlosspark (Eugen-Kaiser-Straße) von einer Gruppe angesprochen worden. Nach seiner Aussage entwickelte sich dann ein Streitgespräch, ehe er augenblicklich später aus der Gruppe heraus geschlagen wurde. Er zog sich dabei unter anderem Schürfwunden zu und konnte dann Reißaus nehmen. Auch die Gruppe, es soll sich um fünf junge Männer im Alter von 25 bis 30 Jahren handeln, flüchtete dann.

Kurz nach 22 Uhr wurden die Beamten in die Dunlopstraße gerufen. In Höhe der dortigen Bushaltestelle war ein 22-Jähriger aus einem vorbeifahrenden Auto heraus aus kurzer Distanz ebenfalls mit Pfefferspray besprüht worden. Der schwarze BMW fuhr dann direkt davon. Ein Rettungswagen-Team versorgte den Geschädigten vor Ort ambulant. Die weibliche Person, die den Reizstoff sprühte, wurde als etwa 1,50 Meter groß beschrieben mit Kopftuch und schwarzem T-Shirt. In dem Wagen saß noch eine Frau, die etwas größer war, schwarze Haare hatte und ebenfalls ein schwarzes T-Shirt trug. Die Hintergründe der Attacke sind noch völlig unklar, auch hier wird nun weiter ermittelt. Zeugen der beiden Vorfälle werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 beim Polizeirevier Hanau zu melden.

2. Trickbetrüger nahm hochwertigen Schmuck mit - Maintal / Bischofsheim

(fg) Ein Trickbetrüger nahm am Montagnachmittag den hochwertigen Schmuck einer Seniorin aus der Goethestraße (120er-Hausnummern) mit, weshalb die Kriminalpolizei nun nach Zeugen sucht. Die Anwohnerin hatte aufgrund eines Zeitungsinserats für Gold- sowie Pelzankauf einen Termin mit dem Unbekannten vereinbart. Der etwa 30 Jahre alte und circa 1,70 bis 1,80 Meter große Täter erschien sodann am Montag, gegen 15 Uhr, an der Wohnanschrift der Seniorin und gaukelte zunächst Interesse an dem Kauf eines Pelzmantels vor. Im weiteren Verlauf ließ sich der Mann den Schmuck der Maintalerin zeigen. Diesen steckte er ein und verließ, nachdem er 350 Euro zurückgelassen hatte, zügig die Wohnung. Der kräftige Täter hatte kurze Haare und einen kurzen Bart. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

3. Unfall beim Rückwärtsfahren: VW-Lenkerin kam in Krankenhaus - Bad Orb

(fg) Nach einem Unfall am Montagnachmittag in der Bahnhofstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern musste eine 43 Jahre alte VW-Fahrerin zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen 14.50 Uhr sei ein Lastkraftwagen-Lenker rückwärts aus einem dortigen Parkplatz auf die Bahnhofstraße eingefahren und habe hierbei den VW Caddy der Frau aus Jossgrund übersehen. Die 43-Jährige befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Frankfurter Straße. Bei der Kollision zog sich die VW-Fahrerin Verletzungen durch Glassplitter zu, weshalb sie zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus kam. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 7.500 Euro. Weitere Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Rufnummer 06052 9148-0 auf der Wache der Polizeistation in Bad Orb.

4. Zwischen Rahmen und Pedalen verkeilt: Alkoholisierter Radler stürzte und kam in Krankenhaus - Bad Soden-Salmünster

(fg) Eine Fahrt mit dem Rad endete für einen offensichtlich alkoholisierten Mann am Dienstagabend in einem Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Radfahrer gegen 22.20 Uhr auf dem parallel zur Autobahn 66 verlaufenden Radweg zwischen der Dresdener Straße und der Kölner Straße unterwegs. Offenbar aufgrund seines Alkoholpegels stürzte der Radler und verkeilte sich zwischen dem Rahmen sowie den Pedalen. Daher wurde auch die Feuerwehr auf den Plan gerufen, die den Verletzten freischneiden musste. Für den Mann, der einen Wert von über 2,5 Promille pustete, ging es anschließend mit einer Fußverletzung in ein Krankenhaus. Dort wurde unter anderem eine Blutentnahme durchgeführt. Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Rufnummer 06052 9148-0 auf der Wache der Polizeistation in Bad Orb.

5. 12.000 Euro Schaden bei Unfall: Audi und Opel mussten abgeschleppt werden - Schlüchtern / Hutten

(fg) Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und ein Schaden von rund 12.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, auf der Landesstraße 3141 zwischen Hutten und Rückers. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 32-Jähriger in seinem Audi A6 einen Feldweg, welcher in die Landesstraße 3141 mündet und beabsichtigte auf die Landesstraße in Richtung Rückers einzufahren. Eine 49-Jähige war zur selben Zeit auf der Landesstraße L3141 aus Rückers kommend in Fahrtrichtung Hutten unterwegs. Der Audi-Lenker übersah beim Einfahren auf die Landesstraße offenbar den vorfahrtsberechtigten Opel, sodass es zur Kollision kam. Der Audi-Fahrer und die Opel-Lenkerin blieben unverletzt. Die beiden Autos waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06661 9610-0 auf der Wache der Polizeistation in Schlüchtern.

