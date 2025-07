Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mehrere Verstöße nach mutmaßlichem Ladendiebstahl aufgedeckt: Vier Tatverdächtige nach Flucht mit Auto gestellt

Rodgau (ots)

(lei) Ein mutmaßlicher Ladendiebstahl am frühen Dienstagabend endete nach einer Flucht mit der vorläufigen Festnahme von vier Tatverdächtigen und mehreren Anzeigen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 17.55 Uhr zwei männliche Personen beobachtet, die einen 24/7-Mini-SB-Markt in der Hainhäuser Straße mit gefüllten Einkaufstüten verließen, diese - offenbar ohne sie vorher bezahlt zu haben - in einen vor dem Geschäft wartenden blauen Audi einluden und selbst einstiegen. Am Fahrzeug befanden sich zu diesem Zeitpunkt ein Fahrer sowie eine weitere weibliche Person, die neben dem Pkw stand. Unmittelbar danach entfernte sich das Quartett zunächst mit dem Fahrzeug.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei führte etwa 30 Minuten später zum Antreffen des verdächtigen Fahrzeugs im fließenden Verkehr. Bei der Überprüfung der Kennzeichen stellte sich heraus, dass diese zuvor entwendet worden waren. Der Fahrzeugführer habe daraufhin wiederholt Anhaltesignale der Beamten missachtet, stark beschleunigt und versucht, sich der Kontrolle zu entziehen. Während der anschließenden Nachfahrt, die über eine Strecke von rund drei Kilometern führte, habe der Audi zwei rote Ampeln überfahren und sei innerorts mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren, so der Bericht der Ordnungshüter. Die Fahrt endete schließlich in der Straße "Zum Wingertsgrund".

Ein Tatverdächtiger konnte noch am Fahrzeug gestellt und festgenommen werden. Die drei weiteren Insassen seien zunächst zu Fuß geflüchtet, konnten jedoch nach kurzer Verfolgung durch eingesetzte Fahndungskräfte widerstandslos festgenommen werden. Es handelte sich um drei junge Männer im Alter von 19, 20 und 24 Jahren sowie eine 18-Jährige.

Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs sowie der Beschuldigten fanden die Polizisten ein Messer, eine Pfefferspray-Pistole sowie ein Tierabwehrspray, die teilweise griffbereit gewesen waren. Der 20-jährige Fahrzeugführer war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis soll und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben. Darüber hinaus war der Audi weder zugelassen noch versichert.

Die Folge: Das Auto, das mutmaßliche Diebesgut, mehrere Mobiltelefone sowie die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Wegen erkennungsdienstlichen Maßnahmen mussten die Beschuldigten vorübergehend mit auf die Polizeiwache und bei dem 20-Jährigen wurde eine Blutentnahme veranlasst.

Ermittelt wird nun unter anderem wegen Verdachts des Diebstahls mit Waffen, der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Pflichtversicherungsschutz.

Zeugen des Diebstahls und der Fahrweise des Audi werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heusenstamm zu melden (06104 6908-0).

Offenbach, 23.07.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

(Aktualisierung am 23.07. um 07.45 Uhr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell