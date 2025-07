Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kettenbagger gestohlen: Achtung vor Betrugsversuch nach privater Suche und möglicher neuer Masche

Dietzenbach (ots)

(lei) Bereits in der Nacht zu Donnerstag, 17. Juli, entwendeten Unbekannte in der Elisabeth-Selbert-Straße ein grün-silberner Kettenbagger der Marke Takeuchi im Wert von etwa 120.000 Euro von einer Baustelle, indem sie ihn offenbar aufbrachen, kurzschlossen und damit davonfuhren - womöglich aufgeladen auf einen Tieflader. Der Besitzer startete daraufhin eine private Fahndung in den sozialen Medien - aufgrund des auffälligen Fahrzeugs eine nachvollziehbare Entscheidung.

Kurz nach dem Post erhielt er eine WhatsApp-Nachricht von einer ausländischen Nummer. Der Absender gab an, jemanden zu kennen, der gefälschte Papiere für den Bagger anfertigen könne und behauptete, den Standort des Baggers zu wissen. Für die Informationen wollte er eine Vorauszahlung von 1.500 Euro, plus 1.000 Euro nach erfolgter Übergabe. Das Geld sollte anonym auf ein deutsches Bankkonto überwiesen werden.

Die Polizei stellte fest, dass es sich bei dem Konto um ein betrügerisch eröffnetes Konto handelt. Ein ähnlicher Fall wurde etwa bereits im Mai nach einem Fahrzeugdiebstahl in Brandenburg bekannt. Was steckt dahinter? Offenbar nutzen Betrüger gezielt die privaten Fahndungen auf Social Media aus, um Geschädigte mit falschen Versprechungen auf perfide Weise zur Geldzahlung zu verleiten - so werden sie Opfer einer weiteren Straftat.

So können Sie sich schützen:

- Bezahlen Sie niemals Geld an unbekannte Personen - lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

- Melden Sie Diebstähle immer bei der Polizei und setzen Sie auf deren Hilfe.

- Geben Sie keine sensiblen Daten oder Zahlungsinformationen heraus. - Bleiben Sie skeptisch bei anonymen Nachrichten, die schnelle Lösungen versprechen.

- Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Sie einen Betrugsversuch bemerken.

- Erzählen Sie Freunden und Familie von dieser möglichen neuen Masche.

Die Kriminalpolizei in Offenbach ermittelt in dem Fall und bittet derweil um Hinweise zu den Dieben (069 8098-1234).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell