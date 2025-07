Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen; Autoteile demontiert und gestohlen; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen - Offenbach am Main

(fg) Noch völlig unklar sind die Hintergründe eines Angriffs auf einen 62-Jährigen am Montagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, im Innenhof eines Mehrfamilienhauses (10er-Hausnummern) in der Hermann-Steinhäuser-Straße. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach zwei Tätern. Diese sollen den Anwohner geschlagen, mit einer Glasflasche beworfen und mit einem Messer gedroht haben; die geworfene Flasche habe den Offenbacher jedoch verfehlt. Er sei auch mit dem Messer angegangen worden, konnte jedoch eigenen Angaben zufolge ebenfalls ausweichen. Das Duo machte sich anschließend in Richtung Marktplatz davon. Der 62-Jährige zog sich Verletzungen an der Hand, am rechten Unterarm und am Hals zu, weshalb ein Rettungswagen zur medizinischen Versorgung alarmiert wurde. Einer der Täter war etwa 1,85 Meter groß, 16 bis 18 Jahre alt und komplett schwarz gekleidet. Sein Begleiter war 20 bis 25 Jahre alt und hatte blonde kurze Haare. Er trug eine beige Hose und ein beiges Oberteil; zudem hatte er das Messer dabei. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

2. Autoteile demontiert und gestohlen: Zeugen gesucht! - Offenbach am Main

(fg) Auf Fahrzeugteile hatten es Unbekannte abgesehen, die zwischen Donnerstagmorgen, 0.05 Uhr und Montagmittag, 12 Uhr, auf einem frei zugänglichem Werkstattgelände in der Sprendlinger Landstraße (180er-Hausnummern) zugange waren. Die Diebe gingen einen Jaguar Land Rover E-Pace und einen Fiat 500X an.

Vom Jaguar nahmen sie unter anderem den Kühlergrill inklusive Front-Kamera, beide Spiegelgläser und diverse Fahrzeugverkleidungen mit. Vom Fiat fehlen die beiden Außenspiegel und ebenfalls einige Fahrzeugverkleidungen. Der Wert der Beute beträgt mehrere tausend Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Mit Messer bedroht und Pfefferspray gesprüht: Polizei sucht die beiden Täter - Dietzenbach

(fg) Unter dem Vorwand einen PC zu verkaufen hatten zwei Unbekannte im Alter von 16 bis 19 Jahren am Montagabend, gegen 19.15 Uhr, einen "Verkaufstermin" mit einem 48-Jährigen aus Wiesbaden ausgemacht. Der Mann begab sich wie vereinbart in das Hochhaus in der Robert-Koch-Straße im Bereich der einstelligen Hausnummern. Im vierten Stock hätten die Unbekannten ihn dann mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe seines mitgeführten Geldes aufgefordert. Der Wiesbadener gab an, dass sich das Geld in seinem Auto befinde und er dieses daher nicht herausgeben könne. Als der 48-Jährige dann auch noch mit der Polizei drohte, verließen die beiden Täter das Treppenhaus in Richtung Ausgang. Einer der Unbekannten sprühte beim Verlassen des Gebäudes noch Pfefferspray in Richtung des Wiesbadeners; dieser blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Der Polizei liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

Täter 1:

- 16 bis 19 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, kräftige Statur - trug eine schwarze Sweatshirt-Jacke

Täter 2:

- 16 bis 19 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und auffallend schmal - trug eine dunkle Trainingsjacke

Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Polizei nahm Tatverdächtigen fest: Ermittlungen wegen Bedrohung und Diebstahl - Dreieich / Sprendlingen

(fg) Polizeibeamte nahmen am Montagabend einen 25 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest. Zuvor habe dieser einen 51 Jahre alten Passanten im Berliner Ring (30er-Hausnummern) mit einem Messer und einem Baseballschläger bedroht und anschließend dessen Fahrrad sowie die mitgeführte Sporttasche entwendet. Die Tat ereignete sich gegen 17.45 Uhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 51-Jährige gemeinsam mit einer Bekannten spazieren, als der 25-Jährige unvermittelt auf ihn zukam und drohende Worte ausgesprochen haben soll. Da er auch ein Messer sowie den Baseballschläger vorgezeigt habe, sei der Langener davongelaufen und habe sein Rad sowie seine Sporttasche zurückgelassen. Der Verdächtige setzte sich auf das Zweirad und nahm die Sporttasche, ehe er sich davonmachte. Kurze Zeit später konnte der Mitteiler sein zuvor entwendetes Rad wieder auffinden. Polizeibeamte machten den Verdächtigen in einem Wohnhaus in Tatortnähe ausfindig, nahmen ihn vorläufig fest und anschließend mit zur Wache. Auf ihnen kommen nun strafrechtliche Ermittlungen zu.

5. Seitenverkleidungen aufgeschnitten: Diebstähle aus Handwerker-Fahrzeugen - Langen

(fg) Sie schnitten die Seitenverkleidungen zweier in der Paul-Ehrlich-Straße geparkter Handwerker-Fahrzeuge auf und entwendeten anschließend mehrere Werkzeuge. Unbekannte waren am Wochenende, zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen, im Bereich der einstelligen und 10er-Hausnummern auf einem dortigen Firmengelände unterwegs. Nachdem sie die beiden Fahrzeuge geöffnet hatten, durchsuchten sie den jeweiligen Innenraum und nahmen diverse Werkzeuge, darunter zwei Bohrmaschinen, mit. Anschließend machten sie sich mit ihrer Beute davon. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 22.07.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell