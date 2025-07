Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Über 230.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall: BMW-Fahrer schiebt vier andere Autos zusammen und verletzt sich

Schöneck (ots)

(lei) Ganz offensichtlich heftig gekracht hat es am Montagmorgen in der Südlichen Hauptstraße in Büdesheim. Dort war ein 20 Jahre alter BMW-Fahrer gegen 5.20 Uhr in Richtung Nidderau unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam, zunächst einen Grünstreifen überfuhr und dabei einen Baum streifte. Anschließend prallte der X6 gegen einen geparkten Volvo XC60. Durch die enorme Aufprallenergie wurde der Volvo in einen dahinterstehenden Audi Q7 geschoben. Dieser wiederum schleuderte gegen einen Golf. Der letztlich rumste gegen einen Fiesta.

An dem Verursacherfahrzeug, dem Volvo und dem Audi entstand vermutlich Totalschaden. Der Gesamtschaden wird nach ersten Schätzungen auf über 230.000 Euro beziffert.

Die Feuerwehr wurde für die Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe hinzugezogen. Durch die Kollision kugelte sich der 20-Jährige nach ersten Informationen die Schulter aus und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Da Hinweise auf einen vorherigen Konsum von Marihuana bei ihm vorlagen, musste der junge Mann eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 bei der Polizeistation Maintal zu melden.

Offenbach, 22.07.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

