POL-OF: KTM Supderduke gestohlen: Zeugen gesucht!; Gestohlener Jeep auf Supermarktparkplatz aufgefunden

1. KTM Superduke gestohlen: Zeugen gesucht - Wächtersbach / Weilers

(fg) Ein Unbekannter entwendete am Montag ein schwarzes Kraftrad von einem Abstellplatz eines Mehrfamilienhauses in der Kuhgasse (einstellige Hausnummern). An der schwarzen KTM Superduke war ein GN-Kennzeichenschild angebracht. Der Eigentümer hatte seine Maschine am Montagmorgen, gegen 6.20 Uhr abgestellt. Den Diebstahl bemerkte der 50-Jährige am Abend, gegen 19.30 Uhr. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise auf den Verbleib des Zweirads haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

2. Gestohlener Jeep auf Supermarktparkplatz aufgefunden - Wächtersbach

(fg) Am Montagnachmittag wurde ein als gestohlen gemeldeter Jeep (wir berichteten unter der Meldung Nummer 5: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6081284) auf einem Supermarktparkplatz in der Main-Kinzig-Straße in Wächtersbach aufgefunden. Die Polizei konnte das Auto dort ohne sichtbare Beschädigungen sicherstellen.

Der Jeep Grand Cherokee war am Sonntag vom Halter als gestohlen gemeldet worden. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung lokalisierte eine Streife den schwarzen Wagen gegen 17.30 Uhr auf dem dortigen Gelände (30er-Hausnummern). Das Auto wurde zur weiteren kriminaltechnischen Untersuchung abgeschleppt und wird nun einer umfassenden Spurensicherung unterzogen. Die Ermittlungen zum Täter dauern an; dieser sei, nachdem er den Wagen verlassen hatte und in ein dortiges Geschäft gegangen war, verschwunden. Weitere Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei zu melden.

