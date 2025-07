Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Streifenbesatzung griff schnell ein und beendete Auseinandersetzung; drei Mal binnen acht Stunden auffällig geworden: Anzeigen gegen 17-Jährigen; Verstopfte Gullys und mehr

1. Streifenbesatzung griff schnell ein und beendete Auseinandersetzung: Ermittlungen gegen zwei Männer aus Nidderau eingeleitet - Hanau

(fg) Eine Streifenbesatzung nahm am Samstagabend auf dem Freiheitsplatz im Bereich des Bussteigs A in Richtung Forum eine handfeste Auseinandersetzung unter drei Personen wahr und schritt umgehend ein. Um die Auseinandersetzung zu beenden, mussten die Beamten auch das mitgeführte Reizstoffsprühgerät einsetzen. Einen Tatverdächtigen nahmen die Polizisten noch vor Ort, den zunächst geflohenen Begleiter im Rahmen der Fahndung vorläufig fest. Die beiden Männer im Alter von 23 und 25 Jahren mussten mit zur Wache, wo sie unter anderem eine Blutprobe abgeben mussten. Die Tatverdächtigen hatten gegenüber den Beamten angegeben, vor der Auseinandersetzung Rauschmittel konsumiert zu haben. Gegen 19.15 Uhr war es aus bislang unbekannten Gründen zum handfesten Streit mit einem 23-Jährigen aus Gelnhausen gekommen. Dieser zog sich hierbei unter anderen Rötungen im Gesicht zu, weshalb ein Rettungswagen zur medizinischen Versorgung hinzugerufen wurde. Gegen die beiden Festgenommenen wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Sie erhielten zudem einen Platzverweis für den Freiheitsplatz. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Drei Mal binnen acht Stunden auffällig geworden: Anzeigen gegen 17-Jährigen - Nidderau / Erlensee / Langenselbold

(lei) Binnen acht Stunden fanden die Personalien eines 17-Jährigen Eingang in die Berichte von gleich drei verschiedenen Sachverhalten, die von Beamten der Polizeistation Langenselbold in der Nacht zu Montag aufgenommen wurden - mit der Folge, dass gegen den Jugendlichen nun strafrechtlich ermittelt wird. Zunächst wurde der junge Mann am Sonntagabend, kurz vor 20 Uhr, in der Nidderauer Saalburgstraße von einem Zeugen auf dem Grundstück eines Anwohners gemeldet. Dort soll er sich widerrechtlich Zugang zu einem Holzverschlag verschafft haben, offenbar um dort zu schlafen. Die Polizisten nahmen ihn unter anderem für die Personalienfeststellung sowie einer kurzen Anhörung mit, ehe er am späten Abend wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.

Gegen 4 Uhr sorgte dann eine Mitteilung über eine brennende Mülltonne bei der Feuerwache in Langenselbold (Carl-Friedrich-Benz-Straße) nicht nur für ein Ausrücken der Feuerwehr, sondern auch der Polizei. Vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte kurz darauf erneut den 17-Jährigen, der sich in einer danebenstehenden, anderen Papiermülltonne versteckt hatte. Für den Brand, bei dem jedoch glücklicherweise kein Sachschaden entstand, dürfte er ebenfalls verantwortlich sein, so der Vorwurf.

Etwa zeitgleich mit diesem Einsatz nahmen die Polizisten auf der Polizeiwache eine Anzeige auf, bei der es um ein gestohlenes Fahrrad ging, das in den Stunden zuvor in der Röntgenstraße in Erlensee auf dem Areal eines Schnellrestaurants abhandenkam. Das Rad, ein neongelbes Mountainbike, fanden die Beamten schließlich am Brandort. Auch aufgrund der passenden Personenbeschreibung zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Fahrraddiebstahls geriet der 17-Jährige erneut in Verdacht, weswegen er für weitere polizeiliche Maßnahmen nochmals vorübergehend auf die Wache musste. Entsprechende Anzeigen wegen Verdachts des Hausfriedensbruchs und des Diebstahls kommen insofern nun auf ihn zu. Weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Langenselbold (06183 91155-0).

3. Verstopfte Gullys und auf die Autobahn geworfenes Absperrmaterial - Hanau / Gründau

(lei) In beiden Fällen kam das "Unheil" von oben - einmal natürlich, einmal unnatürlich: Zu zwei Einsätzen musste die Polizeiautobahnstation Südosthessen im Nachtdienst von Sonntag auf Montag auf die Straßen in ihrem Zuständigkeitsbereich ausrücken, um für die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmenden zu sorgen. Gegen 19.40 Uhr hatte zunächst ein Starkregen im Bereich Hanau zur Folge, dass mehrere Abflüsse auf der Bundesstraße 43a in Höhe der Anschlussstelle Hanau-Hafen zuliefen und in Windeseile verstopft waren. Das auf der Fahrbahn angestaute Wasser spritzte durch durchfahrende Fahrzeuge bis auf die Gegenfahrbahn, sodass die "geflutete" Fahrbahn Richtung Fulda kurzzeitig vollgesperrt werden musste. Nach etwa einer halben Stunde konnte der Verkehr zumindest auf dem rechten Fahrstreifen wieder laufen, nachdem die Polizisten die Gullys gereinigt hatten und so für ein allmähliches Abfließen des Wassers sorgten. Kurz danach war auch die linke Fahrspur wieder frei.

Wohl nicht aus den Wolken fiel gegen 0.20 Uhr Absperrmaterial, dass auf der Autobahn 66 in Höhe von Gründau landete. Unbekannte hatten offensichtlich von der Brücke der Kreisstraße 904 (zwischen Gründau-Lieblos und Gelnhausen Meerholz) eine Warnbake sowie ein Absperrgitter von oben auf die Fahrbahn Richtung Hanau geworfen. Bislang sind der Polizei keine geschädigten Verkehrsteilnehmer beziehungsweise Fahrzeuge bekannt geworden. Wer in dem Zusammenhang einen Schaden erlitten hat oder Hinweise zu den Werfern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Südosthessen zu melden (06181 9010-0).

4. Zeugensuche nach Einbruch in Bäckerei - Nidderau / Eichen

(fg) Im Kassenraum einer Bäckerei in der Obergasse (30er-Hausnummern) waren Einbrecher zwischen Samstagnachmittag, 12.30 Uhr und Sonntagnachmittag, 12.30 Uhr, am Werk; die Kriminalpolizei ermittelt nun und sucht nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter die Ladentür auf und betraten anschließend den Innenraum. Im Verkaufsraum durchsuchten sie die Kasse, welche allerdings leer war. Zudem beabsichtigten die Eindringlinge einen Tresor zu öffnen, was jedoch misslang. Ohne Beute machten sich die Unbekannten davon. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

5. Jepp Grand Cherokee gestohlen und mehrere Fahrzeuge durchwühlt - Flörsbachtal / Flörsbach und Jossgrund

(fg) Autodiebe stahlen am Sonntag, zwischen 0.45 Uhr und 8 Uhr, einen in der Orber Straße im Bereich der 40er-Hausnummern abgestellten grauen Jeep Grand Cherokee. An dem Wagen waren MKK-Kennzeichenschilder mit der Ziffernfolge 80 angebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und den Wagen zur Fahndung ausgeschrieben. Nebst des Autodiebstahls wurden mehrere Fahrzeuge in Flörsbach durchsucht; so wurden zwei weitere Autos in der Orber Straße, ein Opel Astra in der Forsthausstraße, ein Hyundai im Gartenweg und zwei Fahrzeuge in einer Hoffeinfahrt in der Huntzelstraße geöffnet und durchsucht. Zudem wurde Bargeld aus einem Skoda Octavia im Sonnenweg in Jossgrund (Lettgenbrunn) entwendet. Wie die Unbekannten in die Fahrzeuge gelangten ist bislang nicht bekannt. Sie nahmen Bargeld und aus einem Wagen zwei Packungen Zigaretten mit. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme meldete sich eine Zeugin und gab an, dass ein schwarzer Audi A3 verlassen auf einem Feldweg im Bereich der Straße "Oberer Sommerweg" / "Huntzelstraße" stehe. Eine Überprüfung ergab, dass der Audi seit dem 15. Juli aufgrund eines Diebstahls zur Fahndung (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6078058 unter Meldung 3 - "Schwarzer Audi A3 gestohlen - Brachttal / Neuenschmidten") ausgeschrieben war. Das Auto wurde daher am Sonntagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, vorerst abgeschleppt und wird nun auf entsprechende Spuren untersucht.

Im Zusammenhang mit Diebstahlsdelikten in Kraftfahrzeuge rät die Polizei: - Fahrzeug immer abschließen - auch bei kurzem Verlassen. - Keine Wertsachen sichtbar zurücklassen - selbst Kleingeld kann Diebe anlocken. - Parkplatz mit guter Beleuchtung wählen. - Alarmanlage installieren - oder serienmäßige Systeme aktivieren. - Bei verdächtigen Personen oder Fahrzeugen - Polizei informieren! Zeugen, die den Autodiebstahl beobachtet haben und Hinweise auf die Täter bezüglich der geöffneten Fahrzeuge geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

