POL-OF: Einbrecher erbeuteten Schmuck und Bargeld

Maintal (ots)

Unbekannte nutzten am Samstagnachmittag, zwischen 14.00 Uhr und 16.30 Uhr, die Abwesenheit der Anwohner eines Einfamilienhauses in der Weidenseestraße im Bereich der 40er-Hausnummern und entwendeten Bargeld und Schmuck. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten vermutlich zwei Personen an der Rückseite des Hauses die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten die bislang Unbekannten mehrere Räume im Erd- und Obergeschoss und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau

Offenbach am Main, 20.07.2025, Susanne Röhling, Polizeiführerin vom Dienst

