Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Unfall und flüchtet

Rodgau (ots)

Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Unfall und flüchtet- Rodgau

Unter Alkoholeinfluss soll am frühen Sonntagmorgen eine 21-jährige in der Hainburger Straße in Nieder-Roden einen Verkehrsunfall verursacht haben. Die junge Frau war gegen 01.45 Uhr mit ihrem schwarzen Mercedes in Richtung Rodgau-Rollwald unterwegs, als sie gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW fuhr. Hierbei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden, jedoch fuhr die Verursacherin, ohne ihren Pflichten nachzukommen, weiter. Aufmerksame Zeugen verständigten die Polizei und im Rahmen der Fahndung konnte der Mercedes samt unverletzter Fahrerin kurze Zeit später ein paar Straßen weiter festgestellt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 17.500 Euro geschätzt und das Auto der Verursacherin musste abgeschleppt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 1,3 Promille. Die Mercedesfahrerin musste dann zur Blutentnahme mit zur Polizeidienststelle kommen. Weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06104 69080 bei der Polizeistation Heusenstamm zu melden.

Offenbach am Main, 20.07.2025, Susanne Röhling, Polizeiführerin vom Dienst

